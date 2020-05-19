Apartmandan 8 çift ayakkabı çalındı

Adıyaman’da bir apartmana giren şahıslar 8 çift ayakkabı çaldı.

Olay, Adıyaman merkez 3. Çevre yolu üzerinde bulunan Papatya Sitesi C Blokta gerçekleşti. İki kişi oldukları öğrenilen hırsızlar apartmana girerek, dairelerin önünde bulunan 8 çift ayakkabıyı çaldı. İftar saatinden önce gerçekleşen olay, apartman sakinlerinin ayakkabılarının olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

