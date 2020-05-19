YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Apartmandan 8 çift ayakkabı çalındı

Apartmandan 8 çift ayakkabı çalındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.05.2020 12:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir apartmana giren şahıslar 8 çift ayakkabı çaldı.Olay, Adıyaman merkez 3.

Adıyaman’da bir apartmana giren şahıslar 8 çift ayakkabı çaldı.
Olay, Adıyaman merkez 3. Çevre yolu üzerinde bulunan Papatya Sitesi C Blokta gerçekleşti. İki kişi oldukları öğrenilen hırsızlar apartmana girerek, dairelerin önünde bulunan 8 çift ayakkabıyı çaldı. İftar saatinden önce gerçekleşen olay, apartman sakinlerinin ayakkabılarının olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:07
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:40
Yatsı
21:12

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Burak Pektaş Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi

Maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.