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Apartmanın çatısında mahsur kalan tilkiyi itfaiye kurtardı

07.11.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da bir apartmanın çatı katında sıkışarak mahsur kalan tilki itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Apartmanın çatısında mahsur kalan tilkiyi itfaiye kurtardı

Erzincan’da merkeze bağlı İzzetpaşa Caddesi üzerinde İnönü Mahallesi içerisinde bir apartmanın çatı katında tilkinin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri apartmanın çatı katında çatı ile orada bulunan bir dolap arasında tilkinin sıkıştığını gördü. Ekipler, tilkiyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Hayvan barınağından da gelen ekipler ile birlikte uzun uğraş sonucu tilki kurtarılarak, veteriner hekim tarafından yapılan gerekli sağlık kontrolünden sonra, doğal yaşam alanına salındı. Vatandaşlar ise kentin göbeğinde böyle bir olay olmasını hayretle karşıladı.

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