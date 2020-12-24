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Apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın paniğe neden oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.12.2020 21:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın apartmanı duman altında bırakırken, bina sakinleri büyük pank yaşadı.Edinilen bilgiye göre, olay Hekimzade Mahallesi 269.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın apartmanı duman altında bırakırken, bina sakinleri büyük pank yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, olay Hekimzade Mahallesi 269. Sokak’taki apartmanın kömürlüğünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bina sakinleri durumu hemen Balıkesir Büyükşehir Edremit İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de büyüyen alevlere müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada bazı bina sakinleri ise büyük panik yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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