YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapılacak

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapılacak

12.10.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapılacak

2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Drift Otomobil Sporları Kulübünce, ICRYPEX ana sponsorluğunda ve lastik.com katkılarıyla 16 Ekim Pazar günü Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Şampiyona, 11.00-13.00 arasındaki antrenman turlarıyla başlayacak. Ücretsiz izlenebilecek yarışta sporcular, saat 13.30'dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.00'deki ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiMKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:
Karabük'te 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi sona erdiKarabük'te 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi sona erdi

Ankara Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
12:40
İkindi
15:49
Akşam
18:22
Yatsı
19:40
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.