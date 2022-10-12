Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapılacak

2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Drift Otomobil Sporları Kulübünce, ICRYPEX ana sponsorluğunda ve lastik.com katkılarıyla 16 Ekim Pazar günü Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Şampiyona, 11.00-13.00 arasındaki antrenman turlarıyla başlayacak. Ücretsiz izlenebilecek yarışta sporcular, saat 13.30'dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.00'deki ödül töreniyle sona erecek.

