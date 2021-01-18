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APİKAM’a yapılan bağışlar artık internette

18.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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APİKAM’a yapılan bağışlar artık internette

Sergilenmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesine (APİKAM) bağışlanan eşya ve belgelere artık internet ortamından da erişilebiliyor.

Sergilenmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesine (APİKAM) bağışlanan eşya ve belgelere artık internet ortamından da erişilebiliyor. Kurumun web sitesindeki “Bağışlar” bölümünden sergilenen objelerin görsellerine ve bilgilerine ulaşmak mümkün.
Kentin belleğine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren APİKAM, bağışçılardan gelen objeleri internet ortamına taşıdı. Kentin geçmişine ışık tutan malzemelere kurumun resmi internet sitesi apikam.org.tr üzerinden ulaşmak mümkün. Sitenin “APİKAM Koleksiyonu” başlığı altındaki “Bağışlar” bölümünden objelerin fotoğraflarına, hikayelerine ve obje hakkındaki bilgilere erişilebiliyor. İnternet ortamına taşınan objeler arasında İzmir’in işgalden kurtulduğu 9 Eylül 1922’de Türk Ordusu’nu karşılayabilmek için aceleyle elde dikilen Türk bayrakları, İstiklâl Savaşı’nda kullanılan tüfek ve Nutuk’un ilk baskısı da bulunuyor. Bağışlanan materyallerin internet ortamına aktarımı sürüyor.

Nasıl bağış yapılabilir?
İzmir’in kentsel-bölgesel kimliğini bir veri olarak kullanma yolunu açan her türlü yazılı, görsel, kartografik ve teknik içerikli arşivsel gereçler APİKAM’a bağışlanabiliyor. Kurum iki şekilde bağış kabul ediyor. Bağışçı herhangi bir şart öne sürülmeksizin arşivsel materyallerini sahiplik haklarıyla ya da materyallerin belirli bir süre halka açılmasını ya da orijinallerini alıkoyarak dijital kopya üzerinden kullandırması gibi şartlarla APİKAM’a devredebiliyor. Her iki durumda da tarafların belirlediği doğrultuda bağış beyan belgesi dolduruluyor. Orijinal bağışlar için bağışı yapılan arşivsel materyalin, kabulü ve reddi konusunda yetkili "Değer Tespit Komisyonu" kararı ve onayı gerekiyor.

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