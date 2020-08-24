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‘Apollo’dan Athena’ya Antik Kentler ve Endemik Çiçekler’ sergisi

ANTALYA HABERLERİ  | 24.08.2020 15:28 | Son Güncelleme

‘Apollo’dan Athena’ya Antik Kentler ve Endemik Çiçekler’ sergisi Akdeniz Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Müdürlüğü ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Antalya Arkeoloji Müzesi’nde yapılan serginin açılış törenine Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Antalya İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya Sivil Toplum Kuruluşları ve Antalya Rehberler Odası’ndan yetkililer ve ilgililer katıldı.Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Diyaloğu V Programı tarafından desteklenen Apollo’dan Athena’ya Antik Kentler & Endemik Çiçekler projesi kapsamında açılan serginin Antalya ve Atina’da bulunan Antik Kentlerde yayılış gösteren endemik ve hassas bitki türleri üzerine yürütülen çalışmalarla yerli ve yabancı misafirlerin farkındalığını artırması amaçlanıyor.Ressam Korhan Kınıklı’nın eserlerinin yer aldığı sergide Antik Kentler ve Endemik Çiçekler mizansenli toplam sekiz yağlı boya tablo sergileniyor.

‘Apollo’dan Athena’ya Antik Kentler ve Endemik Çiçekler’ sergisi Akdeniz Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Müdürlüğü ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Antalya Arkeoloji Müzesi’nde yapılan serginin açılış törenine Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Antalya İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya Sivil Toplum Kuruluşları ve Antalya Rehberler Odası’ndan yetkililer ve ilgililer katıldı.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Diyaloğu V Programı tarafından desteklenen Apollo’dan Athena’ya Antik Kentler & Endemik Çiçekler projesi kapsamında açılan serginin Antalya ve Atina’da bulunan Antik Kentlerde yayılış gösteren endemik ve hassas bitki türleri üzerine yürütülen çalışmalarla yerli ve yabancı misafirlerin farkındalığını artırması amaçlanıyor.
Ressam Korhan Kınıklı’nın eserlerinin yer aldığı sergide Antik Kentler ve Endemik Çiçekler mizansenli toplam sekiz yağlı boya tablo sergileniyor. Apollo’nun Sidesi, Aşıkları Birleştiren Fısıltı, Phaselis’in Gemileri, Perge’nin Lider Kadınları, Aegeus’un Bekleyişi, Vravrona’nın Güzel Kızı, Marathonas’ın Ağlayan Çiçekleri ve Athena’nın Zaferi isimli eserlerde antik kentlerin topluma mal olmuş hikayeleri eşliğinde çiçekler anlatılmıştır.
Serginin açılışında konuşan Proje Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda ANTOK Başkanı Doç. Dr. İ. Gökhan Deniz, “Ülkemiz bitki çeşitliliği yönünden son derece zengin ve yaklaşık 10000 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu bitki türlerinden 2700 tanesi Antalya ilinde yayılış gösteriyor. Ülkemizde yayılış gösteren bitki türlerinin yaklaşık üçte biri endemik ve başka ülkelerde yayılış göstermiyor. Antalya 825 endemik bitki taksonuyla ülkemizin bu anlamda en zengin ili olma özelliğine sahip.” diye konuştu.
Etkili bir çevre koruma ve nadir türlerin geleceğe aktarımı için kurumlar arası iletişimin önemine, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının gerekliliğine değinen Doç. Dr. İ. Gökhan Deniz projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.
Antalya sivil toplumunun gerçekleştirdiği çalışmalarla geldiği sevindirici seviyeye geldiğini belirten Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hüseyin Kurtay yapılan bu ve benzeri etkinliklerle kurumlar arası iş birliği çalışmalarının olumlu etkisine vurgu yaptı. Kurtay bilhassa çevre ve doğa koruma konusunda çalışma yürüten Antalya sivil toplumunun başarılı çalışmalarından örnekler verdi.
Dış İşleri Bakanlığı, AB Başkanlığı Antalya Sorumlusu Selman Çetin ise Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yakın dönemde Türkiye’deki sivil topluma yönelik olarak yürüttüğü programlar hakkında bilgi vererek Antalya’dan başvuruları kabul edilen proje sayısının çokluğuna ve başarılı sonuçlarına vurgu yaptı.
‘Apollo’dan Athena’ya Antik Kentler ve Endemik Çiçekler’ sergisi Ağustos sonuna kadar Antalya Arkeoloji Müzesi’nde ziyaretçilere açık olacak.

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