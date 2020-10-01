Apollon Tapınağı ile ünlü ‘Gryneion’ bu kitapta

Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığının 6. yayını ’Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2. Cilt’i ekim ayı kitabı olarak okuyucularına yeniden sunuyor.

Aliağa Belediyesinin ‘Oku, Okut’ projesi kapsamında sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası okuyuculardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık tarihi geçmişini ve kültür birikimini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığının 6. yayını ’Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2. Cilt’i ekim ayı kitabı olarak okuyucularına yeniden sunuyor.

Aliağa’nın arkeolojik kültür mirası okuyucuya aktarılıyor

Doç. Dr. Murat Çekilmez, Dr. Emel Dereboylu Poulain ve Doç. Dr. Emre Erdan’ın editörlüğünde akademik bir dille hazırlanan kitapta, tarihte ‘Apollon Tapınağı’ ile ünlü ‘Gryneion’ ve ‘toprak heykelcikleriyle’ arkeoloji dünyasını şaşırtan ‘Myrina’ antik kentlerinin arkeolojik kültür mirası okuyucuya aktarılıyor. Kitapta yüzey araştırmaları sırasında bulunan arkeolojik kültür varlıklarının tespitiyle ilgili makaleler, Gryneion’daki Apollon tapınağı ve çevresinde yapılan jeofizik araştırmaları gibi çok sayıda önemli bilgiler de yer alıyor.