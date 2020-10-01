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Apollon Tapınağı ile ünlü ‘Gryneion’ bu kitapta

İZMİR HABERLERİ  | 01.10.2020 16:32 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığının 6.

Apollon Tapınağı ile ünlü ‘Gryneion’ bu kitapta

Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığının 6. yayını ’Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2. Cilt’i ekim ayı kitabı olarak okuyucularına yeniden sunuyor.
Aliağa Belediyesinin ‘Oku, Okut’ projesi kapsamında sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası okuyuculardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık tarihi geçmişini ve kültür birikimini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığının 6. yayını ’Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2. Cilt’i ekim ayı kitabı olarak okuyucularına yeniden sunuyor.

Aliağa’nın arkeolojik kültür mirası okuyucuya aktarılıyor
Doç. Dr. Murat Çekilmez, Dr. Emel Dereboylu Poulain ve Doç. Dr. Emre Erdan’ın editörlüğünde akademik bir dille hazırlanan kitapta, tarihte ‘Apollon Tapınağı’ ile ünlü ‘Gryneion’ ve ‘toprak heykelcikleriyle’ arkeoloji dünyasını şaşırtan ‘Myrina’ antik kentlerinin arkeolojik kültür mirası okuyucuya aktarılıyor. Kitapta yüzey araştırmaları sırasında bulunan arkeolojik kültür varlıklarının tespitiyle ilgili makaleler, Gryneion’daki Apollon tapınağı ve çevresinde yapılan jeofizik araştırmaları gibi çok sayıda önemli bilgiler de yer alıyor.

Akademi dünyasının ilgisini çekiyor
Akademi dünyasının kısa sürede ilgisini çeken 446 sayfalık başucu niteliğindeki dev eserde antik kentlerden çıkan seramikler üzerinde çalışmalar yapıldı ve bu çalışmaların sonuçları okuyucuya aktarıldı. Gryneion’daki bitkiler ve florayla ilgili araştırma kitapta yer aldı. Uzman akademisyenler tarafından yapılan çalışmalar ile sikkesinden seramiğine, mimari malzemeden heykeltıraşlığa kadar birçok önemli bilgi bu kitapta okuyucuya sunuldu.

Kitap, Hilal Masa’da okuyucuyu bekliyor
Aliağa Belediyesinin kültür yayınları kapsamında yeniden dağıtıma çıkan kitabı okurlar ücretsiz olarak edinebilecek. Kitapseverler ekim ayının kitabını merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz olarak talep edebilecek. Aliağa dışında ikamet eden okuyucular https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki ile kitabı PDF olarak indirebiliyor. Görme engelli vatandaşlar ise sesli e-kitap uygulamasına ulaşabiliyor.

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