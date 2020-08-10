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Ara sokaklardaki hatalı parklar itfaiye araçlarına engel oluyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Eskişehir’in özellikle dar olan ara sokaklarında sık sık yaşanan yanlış araç parkları, adeta zamanla yarışan itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşıyor.Başta yangın olmak üzere kentteki bir çok acil duruma müdahale için adeta saniyelerle yarışan itfaiye ekipleri, ara sokaktaki araç parkları nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Eskişehir’in özellikle dar olan ara sokaklarında sık sık yaşanan yanlış araç parkları, adeta zamanla yarışan itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşıyor.
Başta yangın olmak üzere kentteki bir çok acil duruma müdahale için adeta saniyelerle yarışan itfaiye ekipleri, ara sokaktaki araç parkları nedeniyle zor anlar yaşıyor. Tepebaşı ilçesi Eskibağlar mahallesinde bir kedinin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gitmek üzere yola çıkan ekipler, belirtilen adrese daha erken ulaşmak için ara sokakları kullandı. Geçiş esnasında ara sokaklarda yol üzerinde park halinde olan otomobiller, itfaiye aracının geçişini neredeyse engelledi. Bölgeye intikal etmek için zamanla yarışan ekipler, alternatif güzergahları kullanarak olay yerine gitmek zorunda kaldı.
Öte yandan kuyuya düşen kedinin ise, vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

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