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Ara verilen kurslara yeniden başlandı

24.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Ara verilen kurslara yeniden başlandı

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, salgın sebebiyle ara verildiği kurslara tekrar başlattı.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından salgın sebebiyle ara verilen kurslar tekrar başlatılırken, evlerde sıkılan vatandaşlar kurslara yoğun ilgi gösterdi.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, salgın sebebiyle ara verildiği kurslara tekrar başlattı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından salgın sebebiyle ara verilen kurslar tekrar başlatılırken, evlerde sıkılan vatandaşlar kurslara yoğun ilgi gösterdi. Halk Eğitim Merkezi Salonundaki kursa 10 kişi devam ederken, kursun Mart ayı sonunda tamamlanacağı açıklandı.
Kursiyerlerin ilgili olduklarını anlatan Eğitmen Göksel Akar, “Kursumuza çeşitli meslek guruplarından vatandaşlar katılıyor. 163 saatlik kursumuzda bilgisayar işletmenliği dersleri veriyoruz” dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, salgın sebebiyle evlerde sıkılan vatandaşların kurslara yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

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