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Arabada Türk Halk Müziği konseri

MALATYA HABERLERİ  | 19.08.2020 16:33 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Arabada Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sürecinde geçtiğimiz günlerde Arabada Sinema Günleri düzenlemişti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Arabada Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sürecinde geçtiğimiz günlerde Arabada Sinema Günleri düzenlemişti. Bu kez de Arabada Türk Sanat Müziği Konserine bir yenisini daha ekleyerek, Arabada Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.
Büyükşehir Belediye binası yanındaki alanda düzenlenen Arabada Türk Sanat Müziği Konserini Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) Saz ve Söz Sanatçıları verdi. Sevilen Türk Halk Müziği eserlerini seslendiren sanatçılar ilgi gördü.
Covid 19 salgını nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşların bu zorlu süreçte bir nebze de olsa sıkıntılardan uzaklaşması ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği korosu, şef Yaşar Büyükyolcu yönetiminde birbirinden güzel eserleri seslendirdi.
Kurulan dev ekran karşısında araçlarını park eden vatandaşlar, araçlarının içerisinde Türk Halk Müziği konserini dinleyerek güzel bir gece geçirdiler.

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