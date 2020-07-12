Arabada Türk sanat müziği konseri

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir konser programı düzenlendi. Salgın dolayısıyla vatandaşların özel araçlarında dinleyebileceği şekilde organize edilen konsere Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan eşleriyle birlikte katıldılar. Başkan Gürkan, kendisinin kullandığı otomobiliyle Vali Baruş ve eşini de Vali Konağı’ndan alarak program alanına geçti.

Büyükşehir Belediye binası yanındaki alanda düzenlenen “Arabada Türk Sanat Müziği” konserini MABESEM saz ve söz sanatçıları verdi. Sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiren sanatçılar, ilgi gördü. Konserde sanatçıları tebrik eden Başkan Gürkan, “Pandemi, bazı zorunlulukları beraberinde getirdi. Dolayısıyla arkadaşlarımız arabada dinlenebilecek şekilde böyle bir konser organize ettiler. Hepinize iyi dinlemeler diliyorum” dedi.

Covid-19 salgınıyla mücadele içerisinde olunduğunu hatırlatan Vali Aydın Baruş da “Bu mücadele içerisinde sosyal hayatımız belirli noktalarda kısıtlanmak durumunda kalındı. Yeni normalleşme adımları çerçevesinde yasakların peyder pey kalkmasıyla birlikte belirli kurallar dahilinde bazı düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden biri de sosyal mesafeyi korumak ki bu çok önemli bir husus. Bu akşam da bunun çok önemli bir uygulamasını görüyoruz. Büyükşehir Belediyemize çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Baruş, ayrıca sanatçılara çiçek takdim etti.

