’Arabalı Sinema’ etkinliği, minderli açık hava sineması ile son buldu

“Altınordu kültür ve sanatta özenilen bir şehir olacak”

Film öncesi etkinlik alanını dolduran vatandaşlarla bir araya gelen ve sohbet eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kültür ve sanatta özenilen bir şehir olacağını ifade ederek, “Biz, sanatın gönül işi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sanat gönül belediyeciliği perspektifimizin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Şehir sanatla kurulur, sanatla genişler, sanatla yükselir. Şehir, sanatla buluştuğu an her dem, her an yeniden kurulur. Biz Altınordu için böylesi bir vizyon düşünüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz ‘Arabalı Sinema’ etkinliği başta olmak üzere Altınordu’lu hemşehrilerimize kültür ve sanatı doya doya yaşayacakları birçok etkinliği daha hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızla sohbetlerimizde duyduğumuz sözler bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Dün birçok alanda ilk olan Altınordu’muz, bugün ve yarın da her alanda, ama öncelikle kültür ve sanatta özenilen bir şehir olacaktır. Etkinliğimize yoğun ilgi ve katılımları dolayısıyla tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Film başlamadan önce yapılan gösteri ise görsel bir şova dönüştü. Alanı dolduran vatandaşların telefon ışıkları ile ‘Ordu’nun Dereleri’ türküsünü hep bir ağızdan söylemesi geceye ayrı bir güzellik kattı. Minderi ile birlikte vatandaşların arasına oturan Başkan Tören de türküye eşlik etti, filmi de vatandaşlarla birlikte izledi.