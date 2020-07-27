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Arabalı sinema günleri devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar için ’Arabalı Sinema Günleri’ etkinliği başlatan Melikgazi Belediyesi altıncı film gösterimi ile programa devam ediyor.Etkinliğin 6’ncı gününde arabalı seyircilere en iyi film, en iyi uluslararası film, en iyi orijinal senaryo ödüllerine layık görülen “parazit” filmi izletildi.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar için ’Arabalı Sinema Günleri’ etkinliği başlatan Melikgazi Belediyesi altıncı film gösterimi ile programa devam ediyor.
Etkinliğin 6’ncı gününde arabalı seyircilere en iyi film, en iyi uluslararası film, en iyi orijinal senaryo ödüllerine layık görülen “parazit” filmi izletildi. Her hafta yapılan Arabalı Sinema Günleri’ne büyük ilgi olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Arabalı Sinema Günleri 6. gününde “Parazit” filmiyle devam etti. Vatandaşlarımız tüm sosyal mesafe kurallarına ve tedbirlere dikkat ederek filmlerini izliyor. Güzel ve keyifli zaman geçiriyorlar. Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara Melikgazi Belediyesi tarafından patlamış mısır, çay ve dondurma ikramında bulunduk. Bu gibi etkinlikleri halkımıza sunmaya devam edeceğiz. Bu hafta 3 Ağustos Pazartesi günü Mix AVM arkasındaki etkinlik alanında Buz Devri-5’i sahneleyeceğiz. Tüm animasyon severleri arabalı sinema günlerine bekleriz.” dedi.

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