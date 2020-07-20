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‘Arabalı Sinema” güzel bir anı bıraktı

ORDU HABERLERİ  | 20.07.2020 17:05 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi ‘Arabalı Sinema’ etkinliği hafta sonunda gösterimi yapılan animasyon filmleriyle çocuklara yıllarca unutamayacakları keyifli iki akşam yaşattı.Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla şehirde birçok etkinlik gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, yaptığı kültür-sanat etkinlikleri ile vatandaşların beğenisini topluyor.

‘Arabalı Sinema” güzel bir anı bıraktı

Altınordu Belediyesi ‘Arabalı Sinema’ etkinliği hafta sonunda gösterimi yapılan animasyon filmleriyle çocuklara yıllarca unutamayacakları keyifli iki akşam yaşattı.
Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla şehirde birçok etkinlik gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, yaptığı kültür-sanat etkinlikleri ile vatandaşların beğenisini topluyor. Geçtiğimiz günlerde Ordu’da bir ilki hayata geçiren ve “Arabalı Sinema” etkinliğini Ordulularla buluşturan Altınordu Belediyesi, yaptığı her etkinlikte çocukları da unutmuyor.
Cumartesi ve Pazar günlerinin çocuklara ayrıldığı ‘Arabalı Sinema’ etkinliğinde Cumartesi akşamı “Köstebekgiller Perili Orman” adlı animasyon filmi gösterildi. Aileleri ile birlikte alanı dolduran ve film izleyen çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Pazar günü de yine bir animasyon filmi çocuklarla buluştu. Bu kez de “İksir” adlı filmin gösterimi yapıldı. Arabalarda aileleri ile birlikte filmlerini izleyen ve büyük sevinç yaşayan çocuklara Altınordu Belediyesi’nce patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

‘Arabalı Sinema” güzel bir anı bıraktı

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