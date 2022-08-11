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Arabam.com Konyaspor-Vaduz maçından notlar

11.08.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktörü İlhan Palut, Vaduz karşısında Süper Lig'de son oynanan MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile yaptıkları maçta, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.

MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Soner Dikmen, Michalak ve Cikalleshi'yi yedek soyunduran Palut, bu oyuncuların yerine ise Cebrail Karayel, Uğurcan Yazğılı, Paz, Muric ve Muhammet Demir'e görev verdi.

Konyaspor, Vaduz karşısına; Sehic, Cebrail Karayel, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir ilk 11'i ile çıktı.

Konyasporlu taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

- Mangiarratti'den 2 değişiklik

Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti ise İsviçre Challenge Ligi'nde son olarak oynadıkları ve 3-2 yenildikleri Bellinzona maçının kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Vaduz, Konyaspor karşısına; Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Tunahan Çiçek, Sasere, Sutter ilk 11'i ile çıktı.

Mangiarratti, Bellinzona maçında ilk 11'de yer alan Omerovic ve Djokic'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Fosso ve Sutter'i sahaya sürdü.

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Konyaspor Vaduz UEFA Avrupa Konferans Ligi futbol

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