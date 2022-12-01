YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ’Arabamı çizdin’ kavgasında ortalık savaş alanına döndü

’Arabamı çizdin’ kavgasında ortalık savaş alanına döndü

01.12.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir fırıncı ile inşaat işçileri arasında park halindeki araca hasar verme sebebiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

’Arabamı çizdin’ kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Kalasların havada uçuştuğu kavgada kafasına keser ile vurulan bir kişi yaralandı. Yaşanan o dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta çalışma yapan inşaat işçileri, demir taşıdıkları sırada bir fırıncının park halindeki aracına çarparak hasar vermesiyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada sinirler gerilirken bir şahıs, işçilerden birine yumruk attı. Bunun üzerine inşaat işçileri, kavgaya kendi arkadaşlarını da çağırınca ortalık savaş alanına döndü. Tekme, yumruk ve kalasların havada uçuştuğu kavgada bir şahıs, fırıncının babasının kafasına keserle vurdu. Aldığı darbe ile yüzü kanlar içinde kalan adam neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlar kavgaya güçlükle müdahale etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken dehşet veren kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavga eden tarafların birbirlerine kalaslarla vurduğu, bir kişinin ise kafasına keser ile darbe alarak yüzünün kanlar içinde kaldığı ve vatandaşların tarafları güçlükle ayırmaya çalıştığı görülüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartal’da beton mikseri dehşeti kameradaKartal’da beton mikseri dehşeti kamerada
Rize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi olduRize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi oldu
Balıkesir’de develer için havut hayrı yapıldıBalıkesir’de develer için havut hayrı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Aralık Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
08:02
Öğle
12:58
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.