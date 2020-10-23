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Araban Belediye Başkanı Doğru’dan 4 müjde

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.10.2020 09:21 | Son Güncelleme

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçede Küçük sanayi sitesi, çiftçinin ürünleri için Kooperatif ve Hayvan Pazarı ile ilgili projelerinin bulunduğunu söylerken, Arabanspor Futbol Akademisi’nin de kurulacağının müjdesini verdi.Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru projeler hakkında açıklamalarda bulunarak, Çiftçiler ürünlerini daha iyi satabilmesi için kooperatif çalışmalarının olduğunu ifade ederken, sadece belli ürünlerde değil, çiftçilerin tarafından üretilen her türlü tarım ürününün en iyi şekilde değerlendirmek için kooperatif çalışmalarının olduğunu söyledi.

Araban Belediye Başkanı Doğru’dan 4 müjde

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçede Küçük sanayi sitesi, çiftçinin ürünleri için Kooperatif ve Hayvan Pazarı ile ilgili projelerinin bulunduğunu söylerken, Arabanspor Futbol Akademisi’nin de kurulacağının müjdesini verdi.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru projeler hakkında açıklamalarda bulunarak, Çiftçiler ürünlerini daha iyi satabilmesi için kooperatif çalışmalarının olduğunu ifade ederken, sadece belli ürünlerde değil, çiftçilerin tarafından üretilen her türlü tarım ürününün en iyi şekilde değerlendirmek için kooperatif çalışmalarının olduğunu söyledi. Doğru ayrıca, bölgeye hitap edecek bir hayvan pazarı kuracaklarının altını çizdi.
Şuana kadar yapılanlar
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, “Bu kısa süre içerisinde ilk yaptığımız belediye içerisindeki personel yapılandırmasıyla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Göreve başladığımız gün eksiklerimizi tespit ettik. Şuanda Esentepe taziye evi sosyal tesisi devam etmektedir. Birkaç ay içerisinde hizmete açacağız. Kırsal mahallelerimizde eksik kilit taşlarımız var. En kısa zamanda 50 bin metre kare ihaleye çıkacağız. Toplam eksiğimiz 200 bin metre kare civarındadır. Hedefimiz 2022 yılına kadar kırsal mahalleler dahil kilit taşı eksikliğini tamamlamak. Bu süre zarfında yaklaşık 20 kilometrelik arazi yolunu tamamladık” dedi.
“Olmazsa olmaz 3 proje”
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru olmazsa olmazı olan 3 proje hakkında açıklamalarda bulunarak, “Küçük sanayi sitesi gerekli planlama hazır bakanlıklarda onay bekliyoruz. Sanayi sitesi olmazsa olmazımızdır. Dönem içerisinde hedefimiz temel atmak. Bölgeye hitap edecek bir hayvan pazarı projemiz var. Bu en büyük hedeflerimizden birisidir. Çiftçilerimizin ürünlerini daha iyi satabilmesi için kooperatif çalışmamız var. Şuanda Cumhurbaşkanımızın onayına sunuldu. Onaylandıktan sonra biz sadece belli ürünlerde değil, çiftçilerimiz tarafından üretilen her türlü tarım ürününün en iyi şekilde değerlendirmek. Benim olmazsa olmazım, Küçük sanayi sitesi, Kooperatif, Hayvan pazarı çünkü ilçe ekonomisi sadece tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bizde tarımda en iyisini yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.
“Arabanspor Futbol Akademisi kuracağız”
Belediye Başkanı Doğru bir futbol akademisi kuracaklarının müjdesini vererek, “Araban Belediyespor ile çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak bir futbol akademisi kuracağız. İlçemizdeki yetenekli çocukları ortaya çıkarıp altyapıda değerlendireceğiz. Alt yapıyı güçlendirerek A takımına alttan futbolcu yetiştireceğiz. Kendi çocuklarımızla hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Araban Belediye Başkanı Doğru’dan 4 müjde

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