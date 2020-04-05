YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Araban Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Araban Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.04.2020 11:23 | Son Güncelleme

Araban ilçe Belediye ekipleri, ilçenin tüm kırsal mahalleleri ve mezralarında başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Gaziantep’in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, korona virüs salgınının ilçeye sıçrayıp yayılmasını önlemek amacıyla belediye olarak ilçe merkezi, kırsal mahalleler ve mezralarda ‘’Dezenfekte edilmeyen yer kalmayacak’’ sloganı ile ilçe genelinde aldıkları sıkı önlemler kapsamında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.İlçe merkezindeki 9 mahallede dezenfekte çalışmalarının tamamladıktan sonra ilçeye bağlı 40 kırsal mahalle ve 4 mezrada başlatılan dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Doğru, ’’Araban Belediyesi olarak virüsün ülkemizde ilk görüldüğü günde beri oluşturduğumuz özel ekiplerle bugüne kadar aralıksız olarak sürdürdüğümüz yeni tip korona virüs salgının ilçemizde de bulaşıp yayılmasını önlemek için başlattığımız dezenfekte uygulamamızdaki ilaçlamalarda insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanmaktayız.

Araban ilçe Belediye ekipleri, ilçenin tüm kırsal mahalleleri ve mezralarında başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Gaziantep’in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, korona virüs salgınının ilçeye sıçrayıp yayılmasını önlemek amacıyla belediye olarak ilçe merkezi, kırsal mahalleler ve mezralarda ‘’Dezenfekte edilmeyen yer kalmayacak’’ sloganı ile ilçe genelinde aldıkları sıkı önlemler kapsamında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
İlçe merkezindeki 9 mahallede dezenfekte çalışmalarının tamamladıktan sonra ilçeye bağlı 40 kırsal mahalle ve 4 mezrada başlatılan dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Doğru, ’’Araban Belediyesi olarak virüsün ülkemizde ilk görüldüğü günde beri oluşturduğumuz özel ekiplerle bugüne kadar aralıksız olarak sürdürdüğümüz yeni tip korona virüs salgının ilçemizde de bulaşıp yayılmasını önlemek için başlattığımız dezenfekte uygulamamızdaki ilaçlamalarda insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanmaktayız. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekipler ile ilçedeki tüm kırsal mahalleler ve mezralarımızda dezenfekte yapılmayan hiçbir hane ve iş yeri bırakılmayacak şekilde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Sabahın ilk saatlerinde dezenfekte çalışmalarına başlayan ekiplerimiz, akşam saatlerine kadar kırsal mahallelerimiz ve mezralarımızda tüm hane ve iş yerlerinde sürdürdükleri dezenfekte çalışmalarımı kesintisiz olarak sürdüreceğiz. İlçe merkezinde başlattığımız çalışmalarımıza ilçemizin büyük kırsal mahallelerinde başlattığımız ve mezralarda sürdürdüğümüz çalışmalarımız tamamladıktan sonra yeniden ilk başladığımız yerleşim yerlerimizden başlayarak yeni baştan dezenfekte çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.
Belediye olarak ciddi tedbirler alarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Doğru, ‘’Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli konudur. Tüm vatandaşlarımızın yeni tip KOVİD-19 salgınından etkilenmeden atlatması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hassas süreçte görevimin başındayım. Ben vatandaşlarımı çok seviyorum. Tüm Arabanlı hemşehrilerime kurallara ve tedbirlere uydukları için çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Diyarbakır’da vatandaşlara maskeler ücretsiz dağıtılacak

Diyarbakır’da vatandaşlara maskeler ücretsiz dağıtılacak

Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:41
Sabah
06:03
Öğle
12:38
İkindi
16:14
Akşam
19:03
Yatsı
20:20

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Araban Eczanesi
Sehitkamil
Merve Şehir Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Tatar Eczanesi
Sehitkamil
Yancar Eczanesi
Sehitkamil
Yasemin Eczanesi
Sehitkamil
Ateş Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gülsan Holding’ten anlamlı bağış

Gülsan Holding’ten anlamlı bağış

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ne 2012 Yılı Mükemmellik Sertifikası

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ne 2012 Yılı Mükemmellik Sertifikası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.