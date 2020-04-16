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Araban Belediyesi’den yeşillendirme seferberliği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Araban Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir Araban için yaptıkları çalışmalar kapsamında ilçedeki yeşil alanlarda parklarda başlattığı ağaç bakım, budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.Araban Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Karapınar mesire alanı, Recep Tayyip Erdoğan parkı, Gaziantep Caddesindeki orta refüjdeki palmiye ağaçları, çevre yolundaki ağaçlar ve çimler başta olmak üzere ilçedeki tüm yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmaları ile birlikte kamu kurumlarının bahçelerindeki ağaçların budanması ve çimlerin biçilmesi kontrollü olarak gerçekleştiriyor.

Araban Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir Araban için yaptıkları çalışmalar kapsamında ilçedeki yeşil alanlarda parklarda başlattığı ağaç bakım, budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.
Araban Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Karapınar mesire alanı, Recep Tayyip Erdoğan parkı, Gaziantep Caddesindeki orta refüjdeki palmiye ağaçları, çevre yolundaki ağaçlar ve çimler başta olmak üzere ilçedeki tüm yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmaları ile birlikte kamu kurumlarının bahçelerindeki ağaçların budanması ve çimlerin biçilmesi kontrollü olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında, halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek için çalışmalarını sürdüren ekipler bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçenin birçok noktasında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatları doğrultusunda ilçedeki tüm parklar ve yeşil alanlarda başlatılan bakım çalışmaları aralıksız sürüyor. Kış mevsiminin bittiği bahar mevsiminin girişiyle birlikte yeşil alanlardaki bakımlar sayesinde ağaçlar güzelleşirken yaz mevsimi için daha gürleşmesi sağlanıyor.
Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, “Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte belediyemizin sorumluluğundaki tüm parklarda ekiplerimizle başlattığımız bakım çalışmalarımız kapsamında ağaçların budanması ve yeşil alanlardaki çimlerin biçilmesi çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek daha yeşil Araban için bahar bakım çalışmamızı özenle yapıyoruz” dedi.

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