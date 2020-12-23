Araban Belediyesinin acı günü

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur’un babası Hasan Uğur (70), Gaziantep’teki bir özel Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir Kovid-19 hastalığında tedavi altında iken yaşamını yitirdi.

Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur’un babası 70 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Uğur, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Gaziantep’teki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi görürken Kovid-19 salgınına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkan Yardımcısı Uğur’un babası Hasan Uğur’un cenazesi Elif kırsal mahallesi mezarlığında defnedilydi.

