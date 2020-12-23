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Araban Belediyesinin acı günü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.12.2020 18:04 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur’un babası Hasan Uğur (70), Gaziantep’teki bir özel Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir Kovid-19 hastalığında tedavi altında iken yaşamını yitirdi.Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur’un babası 70 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Uğur, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Gaziantep’teki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi görürken Kovid-19 salgınına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.Başkan Yardımcısı Uğur’un babası Hasan Uğur’un cenazesi Elif kırsal mahallesi mezarlığında defnedilydi.

Araban Belediyesinin acı günü

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur’un babası Hasan Uğur (70), Gaziantep’teki bir özel Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir Kovid-19 hastalığında tedavi altında iken yaşamını yitirdi.
Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur’un babası 70 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Uğur, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Gaziantep’teki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi görürken Kovid-19 salgınına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Başkan Yardımcısı Uğur’un babası Hasan Uğur’un cenazesi Elif kırsal mahallesi mezarlığında defnedilydi.

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