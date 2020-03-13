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Araban ilçesinde Korona virüs tedbirleri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.03.2020 17:26 | Son Güncelleme

Araban ilçesinde, Kaymakam Abdulhamit Mutlu’nun talimatıyla ilçe merkezindeki ve kırsalındaki tüm okullar, hastane ve kamu kurumlarında Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun talimatı üzerine ilçedeki tüm kurumlarda hijyen uygulaması başlatılarak dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Araban ilçesinde, Kaymakam Abdulhamit Mutlu’nun talimatıyla ilçe merkezindeki ve kırsalındaki tüm okullar, hastane ve kamu kurumlarında Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun talimatı üzerine ilçedeki tüm kurumlarda hijyen uygulaması başlatılarak dezenfekte çalışmaları yapıldı. İlçedeki tüm kurumlardaki tuvaletler, lavabolar, kapı kolları, merdiven korkulukları ile elle temas edilen bütün alanlar özel dezenfektanlarla temizlendi.

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