Araban Kaymakamlığı kurban kesemeyen vatandaşların adına kurban kesti

Araban Kaymakamlığı Kurban Bayramı’nda kurban kesemeyen vatandaşların hayrına iki adet büyükbaş kurban kesti.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun talimatı ile Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Şehit Sait Demirel Aşevinde günlük yemek verilen ve kurban kesemediği için hüzünlenen 130 ihtiyaç sahibi vatandaşım hayrına Kurban Bayramı’nın ilk gününde iki adet büyükbaş kurban kesildi.

Araban ilçesi Belediyesi tarafından kurban kesim yeri olarak belirlenen belediyeye ait mezbahanede Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban ilçe Müftü Vekili Muhammed Faruk Akbaş, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behçet ile birlikte ilçe merkezindeki camilerin imam-hatipleri katılımıyla dualarla kesimi yapıldı.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu yazılı açıklamasında, ’’Araban Kaymakamlığı olarak Kurban Bayramında kurban kesmediği için hüzünlenen, aşevimizden yararlanan 130 yaşlımız için kestiğimiz iki adet büyükbaş kurbanlığın eti Kurban Bayramı boyunca Araban Kaymakamlığı Şehit Sait Demirel Aşevinden yararlanan ve kurban kesemediği için mahcup olan ihtiyaç sahibi 130 yaşlılarımız için aşevinde kavurma olarak pişirilip yanında pilav ile yaşlılarımıza dağıtımını yapılacağız’’ dedi.



