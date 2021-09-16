Araban Ovası'nda kırmızı biber hasadı başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in tarımsal üretim merkezlerinden Araban Ovası'ndaki 3 bin dönüm alanda yetiştirilen kırmızı biberin hasadına başlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, bölgede yetiştirilen biberin salça, turşu ve pul biber yapımının yanı sıra dolmalık ve kurutmalık olarak kullanıldığını söyledi.

Yeni hasat döneminin bereketli ve kazançlı geçmesini dileyen Altun, ovanın verimli topraklarında bu yıl 3 bin dönüm alanda kırmızı biber yetiştirildiğini anlattı.

Yaş biberin kilogramının tarlada 3 liradan alıcı bulduğunu belirten Altun, "Bu yıl hasat döneminde üreticilerimiz rekolteden memnun. Bir dönüm biber ekili alandan üreticilerimizin yaklaşık 4 ton ürün almasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden İsmail Avşar ise 300 dönüm arazide pul biber yapımında kullanılmak üzere üretim gerçekleştirdiğini ifade ederek, rekolte ve fiyatın yüz güldürdüğünü kaydetti.

