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Araban’da 4 yıl aradan sonra yoğun kar yağışı sevinci

19.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Geçiminin yüzde 100’ü tarıma dayalı olan, Türkiye’nin ve dünyanın en kaliteli makarnalık ve ekmeklik buğdayı ile sarımsağının yetiştirildiği Güneydoğu’nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban ilçesinde, yaklaşık 4 yıl aradan sonra yoğun şekilde yağan kar, çiftçileri, esnafları ve vatandaşları sevindirdi.Gaziantep’in Araban ilçesinde çiftçileri sevindiren yılın ilk kar yağışı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Geçiminin yüzde 100’ü tarıma dayalı olan, Türkiye’nin ve dünyanın en kaliteli makarnalık ve ekmeklik buğdayı ile sarımsağının yetiştirildiği Güneydoğu’nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban ilçesinde, yaklaşık 4 yıl aradan sonra yoğun şekilde yağan kar, çiftçileri, esnafları ve vatandaşları sevindirdi.
Gaziantep’in Araban ilçesinde çiftçileri sevindiren yılın ilk kar yağışı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. İlçede, 4 yıl aradan sonra ilk kez yoğun bir şekilde görülen kar yağışıyla vatandaşlar ve kuraklık korkusu yaşayan çiftçiler büyük sevinç yaşadı. Araban Ovası’nda Türkiye’nin ve dünyanın en kaliteli makarnalık ve ekmeklik buğdayı ile sarımsağıyla birlikte onlarca değişik tarım ürünleri yetiştiren çiftçilere kar yağışını memnuniyetle karşıladı. İlçe halkının tamamının, çiftçilik ve tarım işçiliği yaparak ailelerinin geçimlerini sağlayan Arabanlılar, yaklaşık 4 yıl aradan sonra gece geç saatlerde ilçe merkezi ve kırsalında yağmaya başlayan ve sabah saatlerinde de aralıksız olarak etkisini sürdüren yoğun kar yağışının Araban Ovası’ndaki toprağı suya doyurup su seviyesini de yükselteceğini belirten Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun,’’Çok şükür, Allah dualarımızı kabul etti.Kar yağışı için sevinçliyiz’’. Başkanı Hasan Altun, "Yaklaşık 4 yıldan beri Araban ilçesine böyle etkili ve yoğun kar yağmamıştı. 4 yıl önce kısa süreli yağan ve etkili olmayan kar yağışı yaşanmış ve hububat ekili alanlarımız o kar yağışı sonunda çimlenmişti. Yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk defa ilçe genelinde gece geç saatlerinde başlayıp gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı ilçe merkezi ve kırsalı ile Araban Ovası’nın bereketli topraklarını beyaza bürüdü. Araban Ovası’nda 4 yıldır böyle bir kar almamıştı. Bu kar yağışı, hububat ekili alanlara, kırsaldaki Antepfıstığı ağaçlarına, zeytin ağaçlarına, üzüm bağlarına, badem ağaçlarına, meyve ağaçlarına ve Araban Ovası’nda yetiştirilen Türkiye’nin ve dünyanın en kaliteli makarnalık ve ekmeklik buğdayı ile aroması ve lezzetiyle ün yapmış meşhur Araban sarımsağına ve onlarca tarım ürünlerine iyi gelecektir. Yer altındaki su seviyesini de yükseltecek olan yoğun kar yağışı Arabanlı çiftçilerimiz için altın değerindedir. Çiftçilerimizin kuraklık endişesini de sonlandıran yoğun kar yağışı Arabanlı çiftçilerimize, esnaflarımıza ve tüm hemşehrilerimize bayram havası yaşattı ’’ diye konuştu.

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