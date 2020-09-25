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Araban’da başarılı 60 öğrenciye kol saati

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde üniversiteyi ktazanan ve liselere geçiş sınavında başarılı olan toplam 60 öğrenciye kol saati hediye edildi.Araban’da bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşlığını üniversite kazanarak alan ve liselere geçiş sınavında başarılı olan toplam 60 öğrenciye ilçe kaymakamlığı tarafından kol saati hediye edildi.

Gaziantep’in Araban ilçesinde üniversiteyi ktazanan ve liselere geçiş sınavında başarılı olan toplam 60 öğrenciye kol saati hediye edildi.
Araban’da bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşlığını üniversite kazanarak alan ve liselere geçiş sınavında başarılı olan toplam 60 öğrenciye ilçe kaymakamlığı tarafından kol saati hediye edildi. Araban ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen tören ile başarılı öğrencilere saat hediyeleri teslim edildi. Öğrencilere hediyelerini tek tek dağıtan Mutlu, "’Bir yıl boyunca çalışarak emek verip üniversite kazanan ve liselere geçiş sınavında başarılı olan öğrencilerimize kol saat hediye ettik. Geleceğimiz olan gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.
Programa, ödül törenine Kaymakam Mutlu ve öğrencilerin yanı sıra Araban İlçe Milli Eğirim Müdürü Ömer Karayılan, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ve bazı okulların idarecileri de katıldı.

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