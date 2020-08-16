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Araban’da bozuk yollarda asfalt çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.08.2020 10:11 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesine bağlı kırsal mahallelerin bozuk yollarında asfalt ve yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı havaların ısınmasıyla birlikte Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu, Sarıtepe, Elif ve Hisar kırsal mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik grup yolundaki eski asfalt yolda Haziran ayında başlattığı kazıma çalışmalarının ardından statik kaplama asfalt çalışmaları tamamladı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yerinde gören Araban Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur, Dağdancık ve Yolveren kırsal mahallesi yolarındaki eski asfaltın kazıma ve dolgu malzemesi çekilip serilerek sıkıştırılması çalışmalarını yapılan bölgeye gidip ekiplerle bir süre görüşüp çalışmalar hakkında bilgi aldı.Belediye Başkanı Hasan Doğru çalışmalar hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlçemize bağlı tüm kırsal mahallelerimizin bozuk yollarının tamamında kısmen statik kaplama asfalt kısmen de yama çalışmaları yapılarak yollarında bakım onarım çalışmaları tamamlanmış olacaktır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesine bağlı kırsal mahallelerin bozuk yollarında asfalt ve yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı havaların ısınmasıyla birlikte Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu, Sarıtepe, Elif ve Hisar kırsal mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik grup yolundaki eski asfalt yolda Haziran ayında başlattığı kazıma çalışmalarının ardından statik kaplama asfalt çalışmaları tamamladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yerinde gören Araban Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur, Dağdancık ve Yolveren kırsal mahallesi yolarındaki eski asfaltın kazıma ve dolgu malzemesi çekilip serilerek sıkıştırılması çalışmalarını yapılan bölgeye gidip ekiplerle bir süre görüşüp çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye Başkanı Hasan Doğru çalışmalar hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlçemize bağlı tüm kırsal mahallelerimizin bozuk yollarının tamamında kısmen statik kaplama asfalt kısmen de yama çalışmaları yapılarak yollarında bakım onarım çalışmaları tamamlanmış olacaktır. İlçemize bağlı kırsal mahallelerimizdeki bozuk yolların yenilemesi ve yama çalışmaları için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ve Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp’a teşekkür ederim’’ dedi.

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