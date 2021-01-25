Araban’da Erdoğan izleri

1957 yılında ilçe olmasına rağmen yıllarca köy olarak görülen Gaziantep’in Araban ilçesi, Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın aracı olduğu hizmetlerin ardından yeniden ilçe kimliğine bürünmeye başladı.

Cumhuriyetin ilanından sonra Raban isimli bir kasaba olan ve 1957 yılında ise ilçe yapılarak Gaziantep’te bağlanan bölgenin adı ise araban olarak değişti. Yaklaşık 30 yılı aşkın süredir ilçe olmasına rağmen köy gibi görülen Araban’ın kabuğu ilk kez Anap’tan seçilen eski Belediye Başkanı Servet Yiğit ile kırmaya başladı. 4 dönem başkanlık yapan Yiğit döneminde köyden kasabaya dönüşmeye başladı. Ak Parti iktidarı ile hizmetler almayan başlayan Araban ilçesi ilk kez 23 dönemde Ak Parti’den Milletvekili seçilen Mehmet Erdoğan ile ilçe kimliğine bürünmeye başladı.

Milletvekili olduktan sonraki süreçte sık sık ziyaret ederek ilçenin gereken yatırımları alması konusunda yoğun çaba sarf eden Mehmet Erdoğan, aracı olduğu hizmetlerle ilçenin daha yaşanılabilir ilçe hüviyetine bürünmesinde önemli rol aldı. İlçeye ulaşım, ekonomik, sağlık, eğitim, kültürel ve altyapısal çözümler üreten Erdoğan, kıvraklığı ve zekası ile de hem bölgede hem de ülke genelinde sevilen siyasetçiler arasında yer aldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonucunda ilçeye verilen başlıca hizmetler ilki, Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonucunda, 2007 yılında Gaziantep İl Özel İdaresince yapımına başlanan Gaziantep-Adıyaman bölünmüş duble yol çalışmalarının 1. etabı olmuştu. Önce 37 kilometrelik Gaziantep- Yavuzeli bölümü tamamlanmış, ardından ise 26 kilometrelik Yavuzeli-Araban arasındaki çalışmalar bitirilmişti. Çat Boğazı Barajı’nın yapılacak olması nedeniyle, baraj sularının altında kalacak olan Araban-Besni arasındaki kısmı olan Araban ilçesi çıkışından Ergen durağına kadar olan bölümünde değişecek olan yol güzergahının belirlenmesinde önemli rol oynayan Erdoğan, Ergen durağı sonrası başlayan ve 3. etabı olan 49 kilometrelik Araban-Besni bölünmüş duble yol çalışmalarının da tamamlanmasıyla bölgeyi toplamda 112 kilometrelik bölünmüş duble yola kavuşturdu.

Salgın hastalıkları bitirdi

Erdoğan 2010 yılında, İller Bankası yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Araban’a 2 milyon 124 bin TL, yüzde 50 hibeli kredi çıkartılmasında ve ihalesinin yapılmasının ardından 2011 yılında Araban içme suyu şebekesinin yenilenmesi çalışmalarının başlatılmasında, 2012 yılında 42 bin metre uzunluğundaki içme suyu şebekesinin tamamen yenilenmesinde de etkin rol oynarken, bölge halkını Araban ilçesindeki mevcut içme suyu şebekesinin kanserojen üreten aspestli içme suyu şebekesinden, hattın muhtelif bölgelerinde kanalizayon hattı ile yanyana geçmesi nedeniyle birbirine karışan içme suyu ve kanalizasyon atıklarından kurtararak, bölgede sık sık görülen dizanteri ve tifa gibi ateşli hastalıkların bitmesine neden olmuştu. Tarihi cami 60 yıl sonra ibadete açıldı

Erdoğan, Araban ilçe merkezinde bulunan ve aynı zamanda da ilçenin sembolü olan tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi üzerindeki tarihi İç Kale Cami’nin restore edilmesi ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları için yaptığı girişimlerde önce Gaziantep Valiliği İl Özel İdaresi Kültür Varlıkları Fon’undan 760 bin TL kaynak ayrılmasında başrol oynadı. Ardından ise restorasyon çalışmalarının başlatıldığı tarihi İç Kale Cami 60 yıl aradan sonra 2018 yılında yeniden ibadete açılmasında vesile oldu.

Kırsalın kanalizasyon sorunu çözdü

Erdoğan, Araban ilçesine bağlı kırsal mahallerin de kanalizasyona kavuşmasında baş aktör oldu. Erdoğan 2010 yılında Araban ilçesi Kaymakamlığı tarafından başlatılan kanalizasyon yapılması için gerekli projelerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na gönderilmesi ve projelerin onaylanması için Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri ve yoğun takibi sonucunda projeler onaylanarak her köye kanalizasyon yapılması için 39’ar bin TL ödenek gönderilmesiyle kırsaldaki kanalizasyon çalışmaları tamamlanmış oldu. Anıt mezarlar restore edildi

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Elif kırsal mahallesi ile Hisar ve Hasanoğlu köylerinde bulunan, Roma dönemine ait üç tarihi anıt mezar Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonunda restorasyon çalışmaları başlatıldı. Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu girişimler neticesinde, üç tarihi Anıt Mezarın restorasyon ve statik sağlamlaştırma çalışmaları 2011 yılı içerisinde yapılmaya başlandı. 2011 yılında restorasyon çalışması başlatılan bölgenin önemli tarihi eserlerinden olan üç tarihi Anıt Mezar’daki restorasyon çalışmaları 2015 yılında tamamlanarak turizme kazandırılmıştı.

Sokakların çamur deryasına dönüşmesini engelledi

Erdoğan, Araban ilçesinin ilk yerleşim yeri olan Kale Mahallesi’nin yazın toz toprak, kış mevsimlerinde ise çamur deryasına dönüşmesi engellemek için yaptığı girişimler sonucunda, önce ilçe merkezinde ve kırsaldaki tüm mahallerin yollarına kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının başlamısında etken oldu. Ardıl Barajı

Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri ve büyük çabaları sonunda 2013 yılında Araban ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde düzenlenen ve dönemim Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun ve binlerce Arabanlı çiftçinin katılımıyla düzenlenen törende Ardıl Barajı’nın temeli atıldı. Temeli atıldıktan sonraki süreçte yapım çalışmaları yüksek maliyet nedeniyle yavaş seyir eden Ardıl Barajı inşaası, yine Milletvekili Erdoğan’ın çabaları ile hızlandırılarak, 2017 yılında tamamlandı. 2017 yılında su tutulmasına başlanan baraj Milletvekili Erdoğan’ın yoğun mücadelesi sonucunda hayalden gerçeğe dönüştü. Yaklaşık yarım asırdır önceki hükümetler döneminde gündemde olan baraj yapımı yaklaşık 50 yıl sonra bölgedeki kurak toprakları sulamaya başladı. 2020 yılında tamamen doldurulan ve sulamaya başlanan baraj ile Araban Ovası’ndaki 206 bin dönümlük arazinin yaklaşık 26 bin dönümü sulanmaya başlandı. Yaklaşık 54 metre yükseliğe ve 10,9 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Ardıl Barajı ile bölge ve ülke ekonomisine yılda yaklaşık 14.5 mlyon TL’lik makmı sağlandı.