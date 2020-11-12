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Arabanda pideye zam

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.11.2020 14:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde ekmeğe 25 kuruşluk zam yapıldı.

Arabanda pideye zam

Gaziantep’in Araban ilçesinde ekmeğe 25 kuruşluk zam yapıldı. Yapılan zamla 1 TL’den satılan pide ekmeği 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı.
Gaziantep Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu tarafından onaylanan zamlı tarifeye göre Araban ilçesindeki pide fırınlarında 1 TL’den satılan 150 gramlı bir pide ekmeği 25 kuruşluk zamla satılmaya başlandı. İlçede yeni tarifeye göre 80 kuruştan satılan lahmacun ekmeği 1 liradan satılıyor.
Zapılan zamlı tarifeden memnun olduklarını belirten Hanifi Yıldırım, pide ekmeğine yapılan zamda maliyetlerin artışın etkili olduğunu ifade etti.

Arabanda pideye zam

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