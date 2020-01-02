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  4. Araban’da sağanak yağış ve yoğun sis

Araban’da sağanak yağış ve yoğun sis

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış çiftçileri sevindirirken, yoğunlaşan sis ise sürücülere de zor anlar yaşatıyor.Araban İlçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlerde etkisini arttırarak devam eden yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatırken, gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış ise, çiftçileri sevindirdi.

Gaziantep’in Araban ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış çiftçileri sevindirirken, yoğunlaşan sis ise sürücülere de zor anlar yaşatıyor.
Araban İlçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlerde etkisini arttırarak devam eden yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatırken, gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış ise, çiftçileri sevindirdi. İlçeye bağlı kırsal mahallelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşürürken, trafiğe çıkan araçlar güçlükle ilerleyebildi.

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