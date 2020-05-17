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Araban’da sinek ve haşerelere karşı ilaçlı mücadele sürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.05.2020 15:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe merkezinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlı mücadele başlattı.Havaların aniden ısınmasıyla birlikte ilçe merkezindeki tüm mahallelerde beliren sinek ve haşerelerin insan sağlığına zarar vermemesi amacıyla ilçenin tüm mahallelerindeki cadde ve sokaklarında, sinek ve haşerelere karşı ilaçlı mücadele çalışması başlattı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe merkezinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlı mücadele başlattı.
Havaların aniden ısınmasıyla birlikte ilçe merkezindeki tüm mahallelerde beliren sinek ve haşerelerin insan sağlığına zarar vermemesi amacıyla ilçenin tüm mahallelerindeki cadde ve sokaklarında, sinek ve haşerelere karşı ilaçlı mücadele çalışması başlattı. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, vatandaşların sağlığının korunması için belediye olarak çalışma başlattıklarını belirterek, ’’Havaların ısınmasına paralel olarak çalışmaları sinek ve haşerelerle ilaçlı mücadelemizi artırdık. Son üç gün içerisinde hava sıcaklığının aniden yükselmesiyle birlikte İlçe genelinde sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelerin vatandaşlarımızın sağlığına zarar vermemesi için, bu çalışmaları yaz boyunca aralıksız yapılacak. İlçeye bağlı kırsal mahallelerimizde de Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından sinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarının sürdürülüyor” dedi.

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