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Araban’da sis hayatı olumsuz etkiledi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.11.2020 09:47 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Araban’da sis hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesinin ardından yetkililer uyarılarda bulundu.
Araban’da gecenin geç saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ilçe merkezi ve kırsalında, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. İlçe merkezi ve kırsalında sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdüren yoğun siste trafiğe çıkan araçlar, sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi. Gaziantep-Adıyaman karayolunun geçtiği Karadağ geçidi, Araban-Besni karayolunun geçtiği Ergen geçidi, Araban Fıstıklıdağ ve Fakılı grup yollarında da etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik oldukça yavaş seyrederken, ulaşım güçlükle sağlanabildi. Araban ilçe merkezi ve kırsalında gecenin geç saatlerinde etkili olan yoğun sis etkisini sabahın erken saatlerinde de sürdürdü. Kırsal mahallelerden ilçe merkezine ulaşım güçlükle sağlanabildi.
Öte yandan yetkililer, görüş mesafesini düşüren 10 metreye kadar düşüren sise karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Araban’da sis hayatı olumsuz etkiledi

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