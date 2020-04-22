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Araban’da sokak hayvanları aç kalmayacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.04.2020 17:53 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun talimatı üzerine kaymakamlık tarafından ilçenin muhtelif yerlerindeki cadde ve sokaklarındaki 20 değişik noktaya sahipsiz köpekler ve kediler için yemlikler kuruldu.

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun talimatı üzerine kaymakamlık tarafından ilçenin muhtelif yerlerindeki cadde ve sokaklarındaki 20 değişik noktaya sahipsiz köpekler ve kediler için yemlikler kuruldu. İlçedeki sahipsiz köpekler ve kediler aç kalmayacak.
Araban Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Merhamet etmeyene merhamet edilmez düsturuyla küçük dostlarımız olan hayvanlarımız için ilçemizde 20 noktaya sahipsiz köpekler ve kediler için yemlikler kuruldu. Vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın bu yemlikleri korumalarını ve yemliklerin yanına sık sık su bırakmalarını istiyoruz" denildi.
İlçe merkezindeki cadde ve sokakların 20 noktasına kurulan sahipsiz köpekler ve kediler için kurulan yemliklere hayvan mamalarını da Kaymakam Mutlu bıraktı. Kaymakam Mutlu’nun sokaklara sahipsiz köpekler ve kediler için yemlikler kurdurduğunu gören Arabanlı bir vatandaş ise gazetecilere, "Araban’da bundan sonra sahipsiz köpekler ve kediler aç kalmayacak. Kaymakamımız Abdulhamit Mutlu, Allah’ın emirlerine hürmet ve mahluklarına şefkat etmiş. İnsanlara sayısız iyilikler yaparken, hayvanları da ihmal etmemiş. Güzel yürekli Kaymakamımız sayın Abdulhamit Mutlu’ya teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun’’ diye dualar etti.

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