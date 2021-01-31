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Araban’da yoğun kar yağışı 5 kırsal mahallenin yolunu kapattı

31.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Araban ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 5 kırsal mahallenin yolları kapandı.Gece geç saatlerde etkili olan ve gece boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, Araban’daki birçok kırsal mahalleyi etkisi altına aldı.Kar yağışı nedeniyle, ilçeye bağlı, Yaylacık, Sarıkaya, Beydilli, Emirhaydar ile Gökçepayam kırsal mahallenin yollarının kapalı olduğu ifade edildi.

Gaziantep’in Araban ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 5 kırsal mahallenin yolları kapandı.
Gece geç saatlerde etkili olan ve gece boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, Araban’daki birçok kırsal mahalleyi etkisi altına aldı.
Kar yağışı nedeniyle, ilçeye bağlı, Yaylacık, Sarıkaya, Beydilli, Emirhaydar ile Gökçepayam kırsal mahallenin yollarının kapalı olduğu ifade edildi. Kırsal mahalle yollarının açılması için Belediye ekiplerinin sabahın erken saatlerinde başlattığı çalışmaların aralıksız sürüyor.

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