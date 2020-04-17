YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Arabayı kaçırdı, drift attı, kovalamaca sonucu yakalandı

Arabayı kaçırdı, drift attı, kovalamaca sonucu yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 17.04.2020 19:50 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir sürücü izinsiz aldığı otomobili ile drift atarak ilerledi.

Arabayı kaçırdı, drift attı, kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir sürücü izinsiz aldığı otomobili ile drift atarak ilerledi. Trafik polisinin fark etmesi üzerine kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay saat 17.00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hergün gittiği markete alışveriş için giden M.E. alışverişi sırasında cüzdanını ve otomobilinin anahtarını unutup dükkandan çıktı. Markette çalışan E.G. bu sırada lüks otomobilin anahtarının orada unutulduğunu fark etti ve birkaç tur atmak için M.E.’den izin almadan aracıyla merkeze indi. Birkaç drift hareketi yapan E.G. trafik polisi tarafından fark edildi. Dur ihtarına uymayan sürücü polisten kaçmaya başladı. Kilometrelerce kovalamaca sırasında motorlu trafik polisini de sıkıştıran E.G. Sümerbank kavşağında kendisini kovalayan polis tarafından yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken araç sahibi olay yerine geldi. Aracının anahtarını unuttuğunu ve böyle bir olayın başına geldiğini söyleyen M.E. karakola giderek market çalışanı E.G.’den şikayetçi olacağını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arabayı kaçırdı, drift attı, kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Antalya Valisi çocuklar için kampanya başlattı

Antalya Valisi çocuklar için kampanya başlattı

Kayseri Şeker bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi "Ari işletme belgesi" aldı

Kayseri Şeker bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi "Ari işletme belgesi" aldı

Aydın Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:57
Sabah
06:24
Öğle
13:13
İkindi
16:55
Akşam
19:53
Yatsı
21:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Aka Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın’da bugün denetimler en üst seviyeye çıkacak

Aydın’da bugün denetimler en üst seviyeye çıkacak

Minibüsler korona denetiminden geçti

Minibüsler korona denetiminden geçti

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Nazilli’de sokak hayvanları unutulmadı

Nazilli’de sokak hayvanları unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.