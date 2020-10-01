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Araç dezenfekte istasyonu yeniden hizmette

ORDU HABERLERİ  | 01.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi, pandemi süreci ile birlikte başlattığı ve 10 bini aşkın aracı dezenfekte ettiği araç dezenfekte İstasyonu hizmetine normalleşme sürecinde verdiği aranın ardından yeniden başladı.Altınordu Belediyesi tarafından salgının yayılmaması adına yürütülen dezenfekte ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, pandemi süreci ile birlikte başlattığı ve 10 bini aşkın aracı dezenfekte ettiği araç dezenfekte İstasyonu hizmetine normalleşme sürecinde verdiği aranın ardından yeniden başladı.
Altınordu Belediyesi tarafından salgının yayılmaması adına yürütülen dezenfekte ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi, geçtiğimiz aylarda başlattığı ve 10 bini aşkın aracı dezenfekte ettiği araç dezenfekte İstasyonunu yeniden faaliyete geçirdi. Akyazı sahil kesimindeki alanda kurulan ve pazar günü hariç haftanın 6 günü 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan istasyondan isteyen tüm araç sahipleri ücretsiz yararlanabilecek.
Uygulamadan memnun olduklarını belirten araç sürücüleri, korona virüs salgınının yayılmasında araçların tehlikeli olabileceğini belirterek, uygulamadan dolayı Başkan Aşkın Tören’e teşekkür ettiler.

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