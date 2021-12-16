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"Araç fiyatlarını etkiledikleri" gerekçesiyle yakalanan şüphelilerin ifadeleri alınıyor

16.12.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Araç fiyatlarını etkiledikleri" gerekçesiyle yakalanan şüphelilerin ifadeleri alınıyor

Karabük merkezli 50 ilde, "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden yakalananların ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca Karabük merkezli 50 ilde, 51 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında bazı şüpheliler yakalandı.

Başka illerde gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla alınıyor.

İfadeleri alınan bazı şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildiği, talimatla ifadeye çağrılan 226 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube görevlilerinden kurulan özel ekibin hazırladığı rapor doğrultusunda Karabük merkezli 50 ilde, "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 226 şüpheli ise talimatla ifadeye çağrılmıştı.

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