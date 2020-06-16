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Araç hidrolik bariyer kurbanı oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Erdek Cumhuriyet Alanı’na araç girişinin sağlandığı noktada yer alan hidrolik bariyer bir araca daha zarar verdi.Erdek İskele Meydanından Cumhuriyet Alanına araç girişine izin verilen noktada bulunan hidrolik bariyer bir araca daha zarar verdi.

Araç hidrolik bariyer kurbanı oldu

Erdek Cumhuriyet Alanı’na araç girişinin sağlandığı noktada yer alan hidrolik bariyer bir araca daha zarar verdi.
Erdek İskele Meydanından Cumhuriyet Alanına araç girişine izin verilen noktada bulunan hidrolik bariyer bir araca daha zarar verdi. Son olarak dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Alanında bulunan işyerlerine mal teslim üzere alana giren bir toptancı aracı, mal sevkıyatını tamamladıktan sonra alanı terk etmek üzere çıkış yaptığı sırada kullandığı araç hidrolik bariyerin hizasına geldiği anda bariyerin aniden çalışmasıyla aracın karteli ve motor bölümü zarar gördü.
Yaşadığı korku dolu anları çevredeki vatandaşlarla paylaşan araç sürücüsü, mal sevkıyatını tamamlayıp Cumhuriyet Alanından tek çıkış noktası olan hidrolik bariyerin bulunduğu noktaya geldiğinde, kendisinin de bilmediği bir nedenle bariyerin aniden çalışmasıyla aracının kartel ve motor bölümünün büyük hasar gördüğü şikayetinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin tuttuğu tutanak sonrası araç çekici vasıtasıyla bulunduğu noktadan çekildi.

Araç hidrolik bariyer kurbanı oldu

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