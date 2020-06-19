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Araç içinde tabancayla ensesinden vurup kaçtı, 8 gün sonra yakalandı

ISPARTA HABERLERİ  | 19.06.2020 16:54 | Son Güncelleme

Isparta’da ensesinden tabanca ile vurulmuş halde otomobilde ölü olarak bulunan Hasan Basri Daşdemir’in katil zanlısı Mustafa Kaya, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Isparta’da ensesinden tabanca ile vurulmuş halde otomobilde ölü olarak bulunan Hasan Basri Daşdemir’in katil zanlısı Mustafa Kaya, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyetteki ifadesinde Daşdemir’in kendisine silah doğrulttuğunu ve bu silahı alıp ateş ettiğini iddia eden Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olay, 11 Haziran Perşembe günü saat 12.15 sıralarında Binbirevler Mahallesi 243. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde uzun süredir park halinde duran 07 TC 150 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz halde birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan Hasan Basri Daşdemir’in(20) öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemede Daşdemir’in ensesinden tabanca ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olaydan sonra Daşdemir’in telefonla son olarak görüştüğü 3 kişi gözaltına alınırken, bu kişiler olayla ilgisi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

“Tabancayı elinden alıp ateş ettim”
Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucunda cinayetten 8 gün sonra Hasan Basri Daşdemir’in katil zanlısı Mustafa Kaya(46) yakalandı. Emniyette ilk ifadesi alınan Mustafa Kaya, cinayeti apart kiralama olayı sebebiyle işlediğini itiraf etti. Daşdemir’in kendisinin aracılık ettiği bir apartı kiraladığını belirten Kaya, “Apart kiralandıktan sonra para mevzusu oldu. Hasan Basri Daşdemir bu parayı benden istedi. Bunun üzerine olay günü tartışma çıktı. Kendisi bana tabanca doğrulttu ve tehdit etti. Bu sırada tabancayı elinden alıp kendisine ateş ettim. Daha sonra silahı aracın yakınındaki boş araziye attım ve oradan uzaklaştım” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeden çıkarken şapka taktığı görülen Kaya, başı önde bir şekilde polis aracına binerek, cezaevinin yolunu tuttu.

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Egirdir
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Gelendost
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