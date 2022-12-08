YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Araç kiralamak isterken dolandırıldı

Araç kiralamak isterken dolandırıldı

08.12.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da, otomobilini sattığı için araç kiralamak isteyen bir kişi, dolandırıcıların mağduru oldu.

Araç kiralamak isterken dolandırıldı

Kurumsal bir firmaya benzetilen internet sitesinden araç kiraladığını sanan ve hesaba para gönderen Halis Gözpınar, buluşma noktasında uzun bir süre araç gelmeyince dolandırıldığını anladı.

Giresun Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Halis Gözpınar, geçen haftalarda aracını sattı. Ordu’dan işine gitmek için araç ihtiyacı olan Gözpınar, araç kiralamak istedi. Kurumsal bir firmanın internet sitesine benzetilen ve dolandırıcılara ait olan internet sitesinden beğendiği aracı seçen Gözpınar, karşı tarafından istediği tutarı internet bankacılığı ile hesaba gönderdi. Gözpınar, buluşma noktasında saatlerce bekleyip araç gelmeyince dolandırıldığını anladı. Gözpınar’ı arayan dolandırıcılar, aracın kasko değeri için yaklaşık 20 bin TL daha ödemesi durumunda aracı teslim edeceklerini de söyleyip, yine para almaya çalıştılar, iddiaya göre ödeme yapılmayınca dalga geçip telefonu kapattılar.

“HER ŞEY PROFESYONELDİ”

Olayı anlatan Halis Gözpınar, “Aracımı sattım ve yeni bir araç almak istedim. Çip krizi ve tedarik sorunları nedeniyle istediğim araca ulaşamadım. Bu zaman zarfında Ordu’dan Giresun’a gitmek için araç kiralamak istedim. İnternet sitelerine baktım ve burada maalesef dolandırıcı bir firma ile karşılaştım. Kurumsal araç kiralama firmalarının sitesine benziyordu ve ben de böyle bir yanılgıya düştüm. Firma ile iletişime geçtim, her şey gayet profesyoneldi. Bana IBAN numarası gönderdiler ve işim görülsün diye çok sorgulamadan ücreti ödedim. Sonrasında sözleştik ve vale bana aracı 15.00 gibi teslim edecekti. Bir saat geçti ve gelmedi. Sonrasında beni arayarak siparişte aksaklık olduğunu söyleyerek, ‘efendim kasko ve sigorta ile ilgili de 20 bin TL tutarında bir ödeme yapmanız gerekiyor’ dediler. Bütçem olmadığını söyleyince 10 bin TL yapacaklarını söylediler” dedi.

“DOLANDIRICILAR BANA ‘HADİ GİT SUYUNU İÇ, BU DA SANA DERS OLSUN’ DEDİLER”

Bu tutara karşı çıkınca dolandırıcıların parayı (kasko için istenen tutar) 30 dakika içerisinde geri göndereceklerini söylediklerini aktaran Gözpınar, “Bana böyle bir güzellik yapacaklarını da söyleyince dolandırıcı olduklarını anladım. Kabul etmediler ama dolandırıldığımı tekrarlayınca artık müşteri hizmetleri gibi değil, dalga geçerek vatandaş gibi konuşmaya başladılar. Bana ‘hadi sen git suyunu iç, hayırlı olsun, bu da sana ders olsun’ deyip telefonu kapattılar. Ben de bir vatandaş olarak gerekli birimleri aradım ve başkasının da başına gelmesini istemiyorum” şeklinde konuştu.

“KURUMSAL FİRMALARI TAKLİT EDİYORLAR”

“Ben bin 500 TL tutarında bir ödeme yapmıştım, 30-40 bin TL ödeme yapan insanlar da var” diyen Gözpınar, şunları söyledi:
“Şükürler olsun en azından bu tutarla kurtardım. Bu sahte siteler galiba belirli ücretler vererek arama motorlarında kendi sitelerini en öne çıkartıyorlar. Burada yanılgıya düşebiliriz ve özellikle bazı kurumsal firmalara isimleri benziyor, küçük harf değişiklikleri ile yanıltıyorlar. Bu nedenle kurumsal firmalar ile çalışmak lazım, diğerleri büyük bir risk, bana ders oldu. Yeni aldığım araç ocak ayında teslim olacağı için kurumsal bir firmadan bir aylık farklı bir araç kiraladım.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu’da helikopter ile trafik denetimiOrdu’da helikopter ile trafik denetimi
Tekirdağ’da halı yıkama tesisinde yangın çıktıTekirdağ’da halı yıkama tesisinde yangın çıktı
Kış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt’ta sobaların pabucu dama atıldıKış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt’ta sobaların pabucu dama atıldı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 8 Aralık Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:33
Öğle
12:25
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:33
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.