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Araç yangını büyük panik oluşturdu

18.01.2021 21:46 | Son Güncelleme:
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Araç yangını büyük panik oluşturdu

Balıkesir’de motor kısmından alev alan otomobil benzinliğin yanında olması nedeniyle çevrede büyük panik oluşturdu.Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Altıeylül ilçesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki bir benzinliğin yan tarafında bulanan Hilmi Avcu idaresindeki 10 Z 3057 plakalı araç motor kısmından alev aldı.

Balıkesir’de motor kısmından alev alan otomobil benzinliğin yanında olması nedeniyle çevrede büyük panik oluşturdu.
Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Altıeylül ilçesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki bir benzinliğin yan tarafında bulanan Hilmi Avcu idaresindeki 10 Z 3057 plakalı araç motor kısmından alev aldı. Araçtan alevlerin yükselmesi ve aracın benzinliğin yanında olması sebebiyle büyük panik yaşattı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliğini en üst düzeye çıkartarak olaya müdahale edildi. Hızlı müdahale sonucunda yangın kısa bir sürede söndürüldü. Meydana gelen olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Araç yangını büyük panik oluşturdu

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