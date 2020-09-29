YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Araç yangınları arttı, uzmanlar düzenli bakım konusunda uyardı

Araç yangınları arttı, uzmanlar düzenli bakım konusunda uyardı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.09.2020 09:26 | Son Güncelleme

Denizli’de son zamanlarda park ve seyir halinde olan otomobillerde yangınlar meydana geldi.

Denizli’de son zamanlarda park ve seyir halinde olan otomobillerde yangınlar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen araçlarda maddi hasar oluşurken, uzmanlar araç bakım konusunda uyarılarda bulundu.
Yangın, Pamukkale ilçesi Mehmetçik ve Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde ve seyir halinde olan farklı bölgelerdeki otomobillerden bir anda yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek araçları söndürdü ve her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, Denizli’de son günlerde araç yangınlarının artmasıyla birlikte araç bakım uzmanı Uğur Boz, otomobillere vatandaşların zamanında bakımını yaptırmasını ve elektrik aksamlarının ara ara ustalar tarafından kontrol edilmesini tavsiye etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Denizli Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:59
İkindi
16:20
Akşam
18:57
Yatsı
20:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Ege Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Hürriyet Eczanesi
Pamukkale
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.