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Aracı arızalanan damat, gelin almaya çekici üzerinde gitti

25.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracı arızalanan damat, gelin almaya çekici üzerinde gitti

Aracı arızalanan damat, gelin almaya çekici üzerinde gitti

Karabük'te kız evine giderken aracı arızalanan damat, çekici üzerinde giderek gelin aldı.

İlknur Kısmet ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Erkan Kısmet, cipini gelin arabası yaptı.

Gelini evinden alıp düğün salonuna getirmek için yola çıkan Kısmet'in aracı, bir süre sonra arızalanarak yolda kaldı.

Kısmet, gelini bekletmemek için bölgeye çekici çağırdı. Cipi çekicinin üzerine yükleyen Kısmet, gelin almaya gitti.

Gelin aracını çekicide gören gelin, şaşkınlığını gizleyemedi. Gelin ve damat, daha sonra araca binerek çekiciyle düğün salonuna gitti.

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Karabük arıza çekici

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İmsak
03:42
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:58
Akşam
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Yatsı
22:02

Karabük Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazartesi

Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Üniversite Eczanesi
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