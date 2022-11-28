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Aracı gündüz vakti çaldılar: O anlar kamerada

28.11.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da gündüz vakti 2 şahıs, araç çalarak kayıplara karıştı. Olay, merkez Antakya ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sabit Bekler, oğlundan emanet aldığı 31 BB 854 plakalı Fiat marka aracı evinin önüne park etti. Öğle saat 12.00 sıralarında iki şüpheli, aracı zorlayarak açtı, çalıştırdıkları arabayı hiçbir şey yokmuş gibi götürdü. Gündüz çalınan arabanın bir an önce bulunmasını isteyen Bekler, mağdur olduğunu söyledi.

Olayla ilgili bilgi veren Sabit Bekler, “Aracı her zaman aynı yere park ederim. Son 2 aydan beri de aynı yerde duruyordu. Öğlen aracı park yerinden çalmışlar. Ben mağdur oldum, aracımı nasıl ne şekilde bulabileceğimi de bilmiyorum. Araba benim de değil, çocuğuma emanet edilmişti. Çocuğum da bana bıraktı. Ben aracın çalındığını akşam saat 20.00 sularında fark ettim. Hemen emniyet ekiplerimize giderek ihbarda bulundum. Ben devletime, polisime güveniyorum” dedi.

Çevre esnafından Mehmet Aksoy ise arabanın çalındığını gördüğünü, 2 gencin aracı zorladığını ancak onların sandığı için dikkat etmediğini dile getirdi.

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