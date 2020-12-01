YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aracın altına saklandı ama yakayı ele verdi

Aracın altına saklandı ama yakayı ele verdi

AYDIN HABERLERİ  | 01.12.2020 13:25 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde daha önce üç motosiklet hırsızlığı bulunan 17 yaşındaki şahıs, dördüncüsünde Söke polisinin elinden kaçamadı.

Aracın altına saklandı ama yakayı ele verdi

Aydın’ın Söke ilçesinde daha önce üç motosiklet hırsızlığı bulunan 17 yaşındaki şahıs, dördüncüsünde Söke polisinin elinden kaçamadı. Aracın altına saklanan şahıs yakalanmaktan kurtulamadı.
Edinilen bilgiye göre Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Kolçak sokakta park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün gece 01.45 sularında yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli Ü.A. kaçtığı güzergahta araç altına gizlenmiş şekilde yakalandı. 17 yaşındaki Ü.A. isimli şahsın geçmiş tarihte değişik adreslerde 3 ayrı olayda motosiklet hırsızlığı şüphelisi olduğu tespit edildi. Son motosiklet hırsızlığı ile 4 ayrı dosyadan işlem yapılan Ü.A. adli mercilere sevk edilirken; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi.

Aracın altına saklandı ama yakayı ele verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:03
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Neva Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Dikici Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.