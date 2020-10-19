Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracın çarptığı köpek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova-Esendere yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir sürücünün aracıyla yoldaki yavru köpeğe çarptı. Telef olan köpek, başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için vatandaşlar tarafından yol kenarına taşıdı.

Yüksekova Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik, hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Ne yazık ki bugün bir sürücü yavru köpeğimize çarpıp durmadan bırakıp gitmiş. Sokak dostumuz orada telef olmuş. Bu gibi konularda hız engellerin yapılması ve araçların tespit edilip yasal işlem yapılmasını istiyoruz” dedi.



