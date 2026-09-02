Güllü cinayetinde o görüntüler ortaya çıktı! Ses kaydı ifşa oldu! ''İki daire teklif etti ben de attım''

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı ve olayın tek tanığı olan Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi kararı verildi.

O ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Sultan'ın savcılıkta ifade verirken Tuğyan'ın Güllü'yü ittiği anı canlandırdığı görüntüler Esra Ezmeci'nin programında ortaya çıktı.

Bu görüntülerin arsından Sultan'ın babasının ses kayıtları da ifşa oldu. Sultan'ın babası Arif'in yaptığı telefon konuşmasında şu ifadeler yer aldı;

“‘Sultan bana dedi, biz attık baba’ dedi. ‘Biz attık’ dedi ya, ‘Biz attık, biz öldürdük’ dedi. Sultan, ‘Ben attım’ dedi ya. Tuğyan bana iki daire teklif etti, ben de attım dedi.”