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Güllü cinayetinde o görüntüler ortaya çıktı! Ses kaydı ifşa oldu! ''İki daire teklif etti ben de attım''

Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Güllü'nün ölümüne dair soruşturma devam ederken yeni ses kayıtları ve olayın tek tanıdığı olan Sultan'ın canlandırma görüntüleri ortaya çıktı.

Güllü cinayetinde o görüntüler ortaya çıktı! Ses kaydı ifşa oldu! ''İki daire teklif etti ben de attım''
Öznur Yaslı İkier

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Güllü cinayetinde o görüntüler ortaya çıktı! Ses kaydı ifşa oldu! İki daire teklif etti ben de attım 1

Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı ve olayın tek tanığı olan Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi kararı verildi.

Güllü cinayetinde o görüntüler ortaya çıktı! Ses kaydı ifşa oldu! İki daire teklif etti ben de attım 2

O ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Sultan'ın savcılıkta ifade verirken Tuğyan'ın Güllü'yü ittiği anı canlandırdığı görüntüler Esra Ezmeci'nin programında ortaya çıktı.

Güllü cinayetinde o görüntüler ortaya çıktı! Ses kaydı ifşa oldu! İki daire teklif etti ben de attım 3

Bu görüntülerin arsından Sultan'ın babasının ses kayıtları da ifşa oldu. Sultan'ın babası Arif'in yaptığı telefon konuşmasında şu ifadeler yer aldı;

Güllü cinayetinde o görüntüler ortaya çıktı! Ses kaydı ifşa oldu! İki daire teklif etti ben de attım 4

“‘Sultan bana dedi, biz attık baba’ dedi. ‘Biz attık’ dedi ya, ‘Biz attık, biz öldürdük’ dedi. Sultan, ‘Ben attım’ dedi ya. Tuğyan bana iki daire teklif etti, ben de attım dedi.”

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Güllü
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