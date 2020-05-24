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Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.05.2020 21:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin çarpması sonucunda savrulan motosikletten düşen şahıs ağır yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin çarpması sonucunda savrulan motosikletten düşen şahıs ağır yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan Süleyman A. (47), idaresindeki 34 VP 4928 plakalı motosiklete plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpma sonucunda savrulan motosikletten düşen Süleyman A., motosikletten düşerek ağır yaralandı. Şahsa çarpan araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bu sırada bölgede yaşanan bir kavgayı ayıran polis ekipleri, kazayı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Süleyman A., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Süleyman A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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