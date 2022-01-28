Aracın stepnesinden 2 kilo 950 gram esrar çıktı

Adana'da, yedek lastiğine gizlenmiş 2 kilo 950 gram esrar ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama sırasında bir hafif ticari aracı durdurdu.

Sürücü Mustafa D. (35) ve yanındaki Burcu A'nın (28) hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği yedek stepneyi kesen polis, 2 kilo 950 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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