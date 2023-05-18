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Aracına ceza yazılacağını öğrenince "Deprem bölgesine yardımdan dönüyorum" dedi ama ikna edemedi

18.05.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde cadde plakasız, kazalı ve önünde Türk bayrağı olan bir aracın saatlerdir park halinde olduğu ihbarı trafik ekiplerini harekete geçirdi.

Araç sahibine ulaşılamaması üzerine olay yerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri de çağrılırken, yaklaşık 2 saat sonra aracı park eden kişi aracın başına geldi.

Trafik ekipleri, şahsa aracın plakalarının olmaması ve muayenesinin geçmiş olması nedeniyle ceza uygulanacağını ve aracın bağlanacağını belirtti. Ceza yazılacağını öğrenen şahıs, depremin ilk gününden beri deprem bölgesine yardım taşıdığını, plakaları da çıkartmaya vaktinin olmadığını söyledi. Aracı kullanan Halil Bağrıyanık’a plakasız araç kullanmaktan 6 bin 890 TL, araç sahibine de muayenesiz olmasından bin 979 TL ceza uygulandı ve araç bağlandı.

112 ihbar hattına gelen ‘İbrahim Sözen Caddesi üzerindeki dolmuş durağında yaklaşık 2 saattir plakasız, kazalı ve önünde Türk bayrağı asılı şüpheli bir araç bulunduğu’ ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine Asayiş Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler sevk edilirken, trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde park halindeki kapalı kasa kamyonetin tescilli olduğu, plakalarının üzerinde bulunmadığı, ayrıca muayenesinin de olmadığı belirlendi. Trafik ekiplerinin aracı trafikten men ederek yediemin otoparkına çekmeye hazırlandığı sırada aracı kullandığı ve park ettiği belirlenen Halil Bağrıyanık isimli şahıs geldi. Trafik polislerinin ceza uygulayacağını, ayrıca aracı bağlayacağını öğrenen Bağrıyanık, depremin ilk gününden beri deprem bölgesinde yardım dağıttığını, aracı deprem bölgesine sıfır götürdüğünü belirterek, “Depremzedelere yardım dağıtırken bu hale geldi. Yolda gelirken birilerinin saldırısına uğradım. Plakaları çıkartıp takacak vaktim olmadı. Yolda uygulama yapan polisler işim bitince plakalarımı çıkartarak taktırmamı söyleyip bıraktılar” diye konuştu.
Halil Bağrıyanık, araca ceza yazılmaması ve bağlanmaması için telefonla aradığı araç sahibini trafik polisleriyle görüştürmek istese de bunda başarılı olamadı.

Trafik ekipleri tarafından tescilli aracı plakasız kullanmaktan aracı kullanan Bağnıyanık’a 6 bin 890, aracın muayenesinin geçmiş olması ve 2. kez yakalanmasından dolayı araç sahibine bin 979 TL olmak üzere toplam 8 bin 869 TL para cezası uygulandı. Araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

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