YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Aracını polislerin üzerine sürdü

Aracını polislerin üzerine sürdü

13.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aracını polislerin üzerine sürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobilini kendisini durdurmaya çalışan polislerin üzerine süren şahsın aracında yapılan aramada, tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobilini kendisini durdurmaya çalışan polislerin üzerine süren şahsın aracında yapılan aramada, tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde plakası belirlenen bir araçla ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı. Araç, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Torba Kontrol noktasında durdurulmaya çalışıldı. Araç sürücüsü, aracını ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan şahsın kullandığı araç ve ikametinde yapılan aramada 250 gram skunk, daralı 4 gram kokain ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın, adli makamların karşısına çıkarılacağı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

Muğla Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:20
İkindi
15:56
Akşam
18:17
Yatsı
19:37

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Aktar Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

MUSKİ’den kuraklık uyarısı

MUSKİ’den kuraklık uyarısı

Turistik Ören mahallesine 81 milyon TL’lik altyapı

Turistik Ören mahallesine 81 milyon TL’lik altyapı

Bodrumlu 3 hayırseverden, 3 okul protokolü

Bodrumlu 3 hayırseverden, 3 okul protokolü

Bodrum’da 700 kilo tarihi geçmiş et ele geçirildi

Bodrum’da 700 kilo tarihi geçmiş et ele geçirildi

İlkokul müdürü tamir ettiği bilgisayarları öğrencilerin hizmetine sundu

İlkokul müdürü tamir ettiği bilgisayarları öğrencilerin hizmetine sundu

Ortaca Emniyeti uzaktan eğitim uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi

Ortaca Emniyeti uzaktan eğitim uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.